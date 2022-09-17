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17 Eyl 2022 - 21:10

Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”

Tvı8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay yine dalga konusu oldu! Twitter’ın diline öyle bir düştü ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Serhat Doğramacı, Cemre Uyanık, Uğur Kardaş, Sergen Özen ve Eren Kaşıkçı gibi mükemmel yetenekli yarışmacıların bulunduğu Masterchef yarışmasına girmesine şaşıran seyirciler ise “Seni nasıl kadroya aldılar ya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…