Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
Tvı8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay yine dalga konusu oldu! Twitter’ın diline öyle bir düştü ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Serhat Doğramacı, Cemre Uyanık, Uğur Kardaş, Sergen Özen ve Eren Kaşıkçı gibi mükemmel yetenekli yarışmacıların bulunduğu Masterchef yarışmasına girmesine şaşıran seyirciler ise “Seni nasıl kadroya aldılar ya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Somer Sivrioğlu’nun restoranında yemeklerin tadına bakan ve Efendy restoranını gezen yarışmacılar, stüdyoya döndüklerinde ise Ali Nazik yaparak kendilerini göstermeye çalışmışlardı. 3 tur boyunca yarışan yarışmacılardan MasterClass’ı kazanan isimse Görkem olmuştu. Yarışmanın kadrosunda bulunan Serpilay ise fena bir biçimde dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.