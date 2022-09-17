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17 Eyl 2022 - 21:10

Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a 25 yaş küçük kocasından rest geldi! “Bundan sonra benim istediğim olacak” diyen Çağlar Ökten, tüm yetkiyi ellerinin arasına aldı! Adeta masaya yumruğunu vuran Çağlar Ökten, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…