- 17 Eyl 2022 - 21:10

Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a 25 yaş küçük kocasından rest geldi! “Bundan sonra benim istediğim olacak” diyen Çağlar Ökten, tüm yetkiyi ellerinin arasına aldı! Adeta masaya yumruğunu vuran Çağlar Ökten, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” diyerek tüm aşkını ilan etmişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Evlendikten sonra eşine olan bağlılığını göstermek amacıyla her fırsatta aşkını ilan eden Seda Sayan’a Çağlar Ökten’den hayatının resti geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eyl 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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