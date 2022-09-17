- 17 Eyl 2022 - 21:28 G: 17 Eyl 2022 - 21:54

Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Beyaz Mayolu Pozlar! Görenler Mest Oldu; Havuz Başından Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Hamdi Şimdi Pişmanlıktan Delirecek!”

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan’la yıllardır süren evliliğini bitiren Selen Görgüzel, boşanmadan sonra açıldı saçıldı! Mükemmel bir fiziği olan Selen Görgüzel, beyaz mayolu pozlarıyla görenlerin mest olmasına neden oldu! Öyle kareler paylaştı ki, görenler “Hamdi şimdi pişmanlıktan delirecek” yorumlarını yaptılar! İşte Selen Görgüzel’in nefes kesen o pozları…

2014 yılında milyonlarca kişinin konuştuğu bir düğünle evlenen Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti, tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme olayından sonra apar topar boşanma kararı almışlardı. Neden boşandıkları hakkında bir açıklamada bulunmayan ikili, bu konu hakkında konuşurlarsa birbirlerine tazminat bile ödeyeceklerdi. Görgüzel ise boşanmadan hemen sonra daha çok ünlenmişti. Güzel isim Selen Görgüzel ise sosyal medyadan beyaz mayosuyla akılları başlardan almıştı. İşte merak edilenler…

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17 Eyl 2022 - 21:28 Ankara- Yaşam

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