Hamdi Alkan’ın Eski Eşinden Beyaz Mayolu Pozlar! Görenler Mest Oldu; Havuz Başından Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Hamdi Şimdi Pişmanlıktan Delirecek!”

2014 yılında milyonlarca kişinin konuştuğu bir düğünle evlenen Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan çifti, tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme olayından sonra apar topar boşanma kararı almışlardı. Neden boşandıkları hakkında bir açıklamada bulunmayan ikili, bu konu hakkında konuşurlarsa birbirlerine tazminat bile ödeyeceklerdi. Görgüzel ise boşanmadan hemen sonra daha çok ünlenmişti. Güzel isim Selen Görgüzel ise sosyal medyadan beyaz mayosuyla akılları başlardan almıştı. İşte merak edilenler…

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