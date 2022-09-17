Survivor Nisa’dan İlan-ı Aşk Paylaşımı! Düğün Öncesi Balayı Tatiline Çıkmışlardı; Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “Dudak Dudağa Poza Ramak Kalmış!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, 1 yıl kadar sevgili olduktan sonra ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı, Yağcı’dan sonra Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. İkili birlikte yarışmaya bile katılmış ama sevgili olduklarını ancak yarışma bitince açıklamışlardı. Peki, nasıl bir paylaşım yaptılar?

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