- 17 Eyl 2022 - 21:54 G: 17 Eyl 2022 - 22:23

Survivor Nisa’dan İlan-ı Aşk Paylaşımı! Düğün Öncesi Balayı Tatiline Çıkmışlardı; Öyle Bir Kare Paylaştı Ki… “Dudak Dudağa Poza Ramak Kalmış!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı’ndan ilan-ı aşk paylaşımı geldi! Düğün öncesi ön balayına çıkan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, öyle kareler paylaştı ki, görenler “Dudak dudağa pozlar vermenize ramak kalmış” yorumlarında bulundu! İşte düğün hazırlıkları yaptıkları konuşulan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’den gelen aşk pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, 1 yıl kadar sevgili olduktan sonra ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı, Yağcı’dan sonra Survivor 2017 şampiyonu olan Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. İkili birlikte yarışmaya bile katılmış ama sevgili olduklarını ancak yarışma bitince açıklamışlardı. Peki, nasıl bir paylaşım yaptılar?

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17 Eyl 2022 - 21:54 Ankara- Yaşam

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