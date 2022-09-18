Altın Fiyatlarında Büyük Çakılma Yaşandı! 18 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kuyumcuya Gidenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!
18 Eylül altın fiyatları hem düğünü olanlar hem de yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Büyük bir çakılma yaşayan altın, adeta 8,9 şiddetinde deprem etkisi yarattı. Kuyumcuya giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte hızla bir ivme kazanan altın; yatırımcısını şok etmişti. Altının yükselişini görenler ise kuyumcularda soluğu almıştı. 2022 yılı boyunca yükselip düşen bir grafik çizen altın, 18 Eylül itibariyle yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırma konusu oldu! Peki, gram, çeyrek ve diğer altın çeşitleri ne kadar oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.