Altın Fiyatlarında Büyük Çakılma Yaşandı! 18 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kuyumcuya Gidenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!

Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte hızla bir ivme kazanan altın; yatırımcısını şok etmişti. Altının yükselişini görenler ise kuyumcularda soluğu almıştı. 2022 yılı boyunca yükselip düşen bir grafik çizen altın, 18 Eylül itibariyle yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırma konusu oldu! Peki, gram, çeyrek ve diğer altın çeşitleri ne kadar oldu?

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