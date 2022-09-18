- 18 Eyl 2022 - 08:56 G: 18 Eyl 2022 - 09:03

Altın Fiyatlarında Büyük Çakılma Yaşandı! 18 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kuyumcuya Gidenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!

18 Eylül altın fiyatları hem düğünü olanlar hem de yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Büyük bir çakılma yaşayan altın, adeta 8,9 şiddetinde deprem etkisi yarattı. Kuyumcuya giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte hızla bir ivme kazanan altın; yatırımcısını şok etmişti. Altının yükselişini görenler ise kuyumcularda soluğu almıştı. 2022 yılı boyunca yükselip düşen bir grafik çizen altın, 18 Eylül itibariyle yatırımcısı ve alıcısı tarafından araştırma konusu oldu! Peki, gram, çeyrek ve diğer altın çeşitleri ne kadar oldu?

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18 Eyl 2022 - 08:56 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatlarında Büyük Çakılma Yaşandı! 18 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kuyumcuya Gidenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor! mask
Altın Fiyatlarında Büyük Çakılma Yaşandı! 18 Eylül Altın Fiyatları 8,9 Şiddetinde Deprem Etkisi Yarattı! Kuyumcuya Gidenler Hayatlarının Şokunu Yaşıyor!
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