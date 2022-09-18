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18 Eyl 2022 - 10:25

Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın oğlunun evleneceği ortaya çıktı! Davullu zurnalı bir düğün yapacağı ortaya çıkan Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in resmen evlenmek için kararlar aldığı ortaya çıktı! Kadırgalı’nın düğününe katılmayan Oğulcan Engin’in düğününe Seda Sayan’ın katılmayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…