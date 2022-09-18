Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın oğlunun evleneceği ortaya çıktı! Davullu zurnalı bir düğün yapacağı ortaya çıkan Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’in resmen evlenmek için kararlar aldığı ortaya çıktı! Kadırgalı’nın düğününe katılmayan Oğulcan Engin’in düğününe Seda Sayan’ın katılmayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. 7. kez evlenen Seda Sayan’ın düğününe günler kala Oğulcan Engin’in annesine “Sessiz sedasız evlen” dediği iddialar arasında yerini almıştı. Seda Sayan’ın düğününe katılmayıp; sevgilisi Miray Daner’le ciğer yiyen Oğulcan Engin, mekandan çıkarken görüntülenmiş ve Seda Sayan’ın neden düğününe katılmadığı yönünde gelen soruları yanıtsız bırakmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.