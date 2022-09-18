Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…

Sevgili oldukları dönemde çok konuşulan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, evlilik kararı alınca ağızlar açık kalmıştı. 2019 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2022 yılında boşanma kararı almışlardı. Aynı yıl içerisinde tekrar barışan ve boşanan çift, sonsuza kadar ayrılmaya kararı almışlardı. Boşanmanın ardından hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteren Selin Ciğerci, dekolteli bir paylaşımda bulunarak akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…

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