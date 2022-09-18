Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Geçtiğimiz günlerde boşanma haberini duyuran Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yla yollarını sonsuza denk ayırmıştı. Boşanma sonrasında açılıp saçılan ve güzelliğine güzellik katan Selin Ciğerci, boşanmanın kendisine yaradığını göstermişti. Hayranlarından “Gökhan neyi kaybettiğine dön bak” yorumlarını alan Selin Ciğerci, fiziğiyle resmen taş çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgili oldukları dönemde çok konuşulan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, evlilik kararı alınca ağızlar açık kalmıştı. 2019 yılında görkemli bir düğünle dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 2022 yılında boşanma kararı almışlardı. Aynı yıl içerisinde tekrar barışan ve boşanan çift, sonsuza kadar ayrılmaya kararı almışlardı. Boşanmanın ardından hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteren Selin Ciğerci, dekolteli bir paylaşımda bulunarak akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.