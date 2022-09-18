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18 Eyl 2022 - 12:48

Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış yine kafasını duvarlara vuracak! “Rezalet bir sezon” yorumlarını alan başarılı yarışmada; son yaşanan olay hem şefleri hem de Acun Medya ekibini çileden çıkardı! Yarışmacı Barış’ın büyük bir payı olan olayda; seyirciler ise “Acun Medya’nın ‘nereden çattık biz bunlara’ dediğine yemin ederim ama ispatlayamam” dedi! Peki, neler oluyor?