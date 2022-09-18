- 18 Eyl 2022 - 12:48 G: 18 Eyl 2022 - 12:57

Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış yine kafasını duvarlara vuracak! “Rezalet bir sezon” yorumlarını alan başarılı yarışmada; son yaşanan olay hem şefleri hem de Acun Medya ekibini çileden çıkardı! Yarışmacı Barış’ın büyük bir payı olan olayda; seyirciler ise “Acun Medya’nın ‘nereden çattık biz bunlara’ dediğine yemin ederim ama ispatlayamam” dedi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, şeflerin belirlemiş olduğu 3 farklı yemeği çıkartmak için kıyasıya mücadele vermişlerdi. Kırmızı takımın kaptanı olan Barış, büyük bir mağlubiyet almış ve haftayı tek bir oyun bile almadan kapatmıştı. İyi bir kaptan olamadığını dile getiren Barış, yanlış stratejilerin kurbanı olmuştu. Son yayınlanan bölümde ise Barış yine başrol oynadı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Eyl 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası… mask
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih… mask
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!” mask
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!”
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki… mask
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar… mask
Hangi Burcun İçi Kötü Dışı Güzeldir? İşte Kalbi Kömür Karası Olmuş O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası… mask
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL