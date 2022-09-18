Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış yine kafasını duvarlara vuracak! “Rezalet bir sezon” yorumlarını alan başarılı yarışmada; son yaşanan olay hem şefleri hem de Acun Medya ekibini çileden çıkardı! Yarışmacı Barış’ın büyük bir payı olan olayda; seyirciler ise “Acun Medya’nın ‘nereden çattık biz bunlara’ dediğine yemin ederim ama ispatlayamam” dedi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, şeflerin belirlemiş olduğu 3 farklı yemeği çıkartmak için kıyasıya mücadele vermişlerdi. Kırmızı takımın kaptanı olan Barış, büyük bir mağlubiyet almış ve haftayı tek bir oyun bile almadan kapatmıştı. İyi bir kaptan olamadığını dile getiren Barış, yanlış stratejilerin kurbanı olmuştu. Son yayınlanan bölümde ise Barış yine başrol oynadı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.