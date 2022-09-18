- 18 Eyl 2022 - 13:11 G: 18 Eyl 2022 - 13:16

Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor’da bulunan Ayşe Yüksel’in ablası ortaya çıktı! Aynı kendisine benzeyen ablasını görenler Ayşe Yüksel sandı. Öyle ki, birçok kişi “Doğru söyle, bu sezon yarışmaya ablanı mı gönderdin” yorumlarında bulundu! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’un 2021 yılında boy gösteren Ayşe Yüksel, sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. All Star sezonundan teklif geldiğini ama hazır olmadığı için reddettiğini dile getiren Yüksel, All Star sezonuna 1,5 ay sonra dahil olmuştu. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Yüksel, yarışmadan sonra sosyal hayatından paylaşımlar yapmıştı. Son olarak ablasıyla paylaşım yapan güzel yarışmacı şoku yaşattı! İşte Ayşe Yüksel’in adeta kopyası olan ablası…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Eyl 2022 - 13:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası… mask
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih… mask
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!” mask
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel'in İmajında İnanılmaz Değişimi! Görenler Tanıyamıyor; “Safiye Görse Hayatının Şokunu Yaşar!”
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki… mask
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti… mask
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL