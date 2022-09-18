Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’un 2021 yılında boy gösteren Ayşe Yüksel, sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. All Star sezonundan teklif geldiğini ama hazır olmadığı için reddettiğini dile getiren Yüksel, All Star sezonuna 1,5 ay sonra dahil olmuştu. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Yüksel, yarışmadan sonra sosyal hayatından paylaşımlar yapmıştı. Son olarak ablasıyla paylaşım yapan güzel yarışmacı şoku yaşattı! İşte Ayşe Yüksel’in adeta kopyası olan ablası…

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