Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor’da bulunan Ayşe Yüksel’in ablası ortaya çıktı! Aynı kendisine benzeyen ablasını görenler Ayşe Yüksel sandı. Öyle ki, birçok kişi “Doğru söyle, bu sezon yarışmaya ablanı mı gönderdin” yorumlarında bulundu! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor’un 2021 yılında boy gösteren Ayşe Yüksel, sempatik ve sevecen tavırlarıyla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. All Star sezonundan teklif geldiğini ama hazır olmadığı için reddettiğini dile getiren Yüksel, All Star sezonuna 1,5 ay sonra dahil olmuştu. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Yüksel, yarışmadan sonra sosyal hayatından paylaşımlar yapmıştı. Son olarak ablasıyla paylaşım yapan güzel yarışmacı şoku yaşattı! İşte Ayşe Yüksel’in adeta kopyası olan ablası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.