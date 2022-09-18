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18 Eyl 2022 - 13:32

Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!”

44 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Mine Tugay, kasığına kadar açılan bir elbise giyerek yine mükemmel bir vücudunun olduğunu konuşturdu! Adeta cayır cayır yakan güzel isme yorumlar gırla geldi. İtfaiyeleri çağırtan Mine Tugay’ın bu hallerine “Kızıl ateş” gibi birçok yorum yapıldı! Bebek itirafından sonra nefesleri kesen Tugay, kısa sürede gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…