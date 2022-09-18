Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!”
44 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu Mine Tugay, kasığına kadar açılan bir elbise giyerek yine mükemmel bir vücudunun olduğunu konuşturdu! Adeta cayır cayır yakan güzel isme yorumlar gırla geldi. İtfaiyeleri çağırtan Mine Tugay’ın bu hallerine “Kızıl ateş” gibi birçok yorum yapıldı! Bebek itirafından sonra nefesleri kesen Tugay, kısa sürede gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
“Gülbeyaz” isimli dizide ilk kez oyuncu olarak gözlere görünen Mine Tugay, asıl çıkışını ise Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Suna karakterine hayat vererek yapmıştı. Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve artık inzivaya çekilen Mine Tugay’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli pozlar, gündemi salladı geçti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.