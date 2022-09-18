Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! “Zaten Ana Kadroda Olması Büyük Yanlıştı!” Gören, Duyan Halay Çekiyor; Göbek Atıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde büyük bir seyir keyfi sunan Masterchef yarışmasında Kırmızı takım ve Mavi takım büyük ödülün sahibi olabilmek adına savaş vermişlerdi ama Kırmızı takımın uygulamış olduğu yanlış strateji sonlarını getirmişti. Mavi takım ise günün sonunda kazanan isim olmuştu. Yedeklerden ise yarışmaya katılan isim Tolga olmuştu. Yeni bölümde ise bir isim hayallerine veda edecek ve evine dönecekti! Peki, ifşalara göre hayallerine veda eden isim kim oldu?

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