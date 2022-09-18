Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! “Zaten Ana Kadroda Olması Büyük Yanlıştı!” Gören, Duyan Halay Çekiyor; Göbek Atıyor!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen ve evine dönen isim ifşa edildi! “Zaten ana kadroda olması çok büyük yanlıştı” yorumlarını alan ismin elendiğini gören duyan resmen halay çekmeye, göbek atmaya başladı! Peki, Masterchef yarışmasının yeni bölümünde hayallerine veda eden isim kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde büyük bir seyir keyfi sunan Masterchef yarışmasında Kırmızı takım ve Mavi takım büyük ödülün sahibi olabilmek adına savaş vermişlerdi ama Kırmızı takımın uygulamış olduğu yanlış strateji sonlarını getirmişti. Mavi takım ise günün sonunda kazanan isim olmuştu. Yedeklerden ise yarışmaya katılan isim Tolga olmuştu. Yeni bölümde ise bir isim hayallerine veda edecek ve evine dönecekti! Peki, ifşalara göre hayallerine veda eden isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.