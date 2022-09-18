- 18 Eyl 2022 - 14:01 G: 18 Eyl 2022 - 14:34

Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! “Zaten Ana Kadroda Olması Büyük Yanlıştı!” Gören, Duyan Halay Çekiyor; Göbek Atıyor!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen ve evine dönen isim ifşa edildi! “Zaten ana kadroda olması çok büyük yanlıştı” yorumlarını alan ismin elendiğini gören duyan resmen halay çekmeye, göbek atmaya başladı! Peki, Masterchef yarışmasının yeni bölümünde hayallerine veda eden isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümünde büyük bir seyir keyfi sunan Masterchef yarışmasında Kırmızı takım ve Mavi takım büyük ödülün sahibi olabilmek adına savaş vermişlerdi ama Kırmızı takımın uygulamış olduğu yanlış strateji sonlarını getirmişti. Mavi takım ise günün sonunda kazanan isim olmuştu. Yedeklerden ise yarışmaya katılan isim Tolga olmuştu. Yeni bölümde ise bir isim hayallerine veda edecek ve evine dönecekti! Peki, ifşalara göre hayallerine veda eden isim kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Eyl 2022 - 14:01 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih… mask
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki… mask
Masterchef Metin “Zort” Oldu! Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu; Linç Üzerine Linç Yedi! Adı Tarihe Kazandı; Öyle Bir Sahneye Yer Verdi Ki…
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir! mask
Masterchef Yarışmasında Ana Kadroya Giren İsim İfşa Oldu! Ağızları Açık Bırakan İsim Yine Belli Oldu; Acun Ilıcalı Stüdyoya Baskın Düzenlese Yeridir!
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Oğlu Emre Yalçınkaya Genç Kızların Kalbini Çıkardı! Boyu, Posu, Endamı… “Mehmet Şefin Gençliği!” Bakanlar Dondu Kaldı…
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!” mask
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya…
Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler… mask
Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler…
Masterchef Fatma Nur, Mehmet Şef’in Kapısını Çalıp Öyle Bir Şey İstedi Ki… Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Dedikleri Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Masterchef Fatma Nur, Mehmet Şef’in Kapısını Çalıp Öyle Bir Şey İstedi Ki… Mehmet Şef Gözyaşlarına Boğuldu; Dedikleri Şok İçerisinde Bıraktı!
Masterchef Yarışmasında MasterClass’ın Kazanı Yine İfşa Edildi! Şefler Kesenin Ağzını Açtı; Öyle Bir Hediye Verilecek Ki… “Abarttınız Sanki Bu İşi!” mask
Masterchef Yarışmasında MasterClass’ın Kazanı Yine İfşa Edildi! Şefler Kesenin Ağzını Açtı; Öyle Bir Hediye Verilecek Ki… “Abarttınız Sanki Bu İşi!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!” mask
Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!”
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti… mask
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Eski Sevgilisine Şiddet Uyguladığı İddia Edilmişti! “Bana O…u Dedi” Sözleriyle Ortalığı Ayağa Kaldırmıştı; O İsim Tanıdık Çıktı! Meğer…
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası… mask
Seda Sayan’ın Oğlu Davullu Zurnalı Düğünün Tarihini Verdi! Şimdide Kadırgalı Düğüne Katılmayacak; Resmen Evleniyor! Oğlundan 2 Yaş Büyük Kocası…
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!” mask
Hadise’den Mehmet Dinçerler’e Çok Fena Laf Soktu! “Al Başına Çal!” Dedi; 83 Milyonun Önünde Yerin Dibine Sokmadığı Kaldı! “Yürü Be Hadise!”
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih… mask
Masterchef Dilan, Sevgilisi Melih’le Düğün Tarihini Verdi! Mehmet Şef Bile Bu Aşka Onay Verdi; Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer Dilan ve Melih…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! “Zaten Ana Kadroda Olması Büyük Yanlıştı!” Gören, Duyan Halay Çekiyor; Göbek Atıyor! mask
Masterchef Yarışmasından Evine Dönen İsim İfşa Oldu! “Zaten Ana Kadroda Olması Büyük Yanlıştı!” Gören, Duyan Halay Çekiyor; Göbek Atıyor!
Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!” mask
Mine Tugay Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Yine İtfaiyeleri Arattı! Bebek İtirafından Sonra Fiziğiyle Cayır Cayır Yaktı! “Kızıl Ateş Be!”
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti… mask
Survivor Ayşe Yüksel’in Ablasını Gören Kendisi Sandı! Gülüşleri Bile Birebir Aynı; “Doğru Söyle Bu Sezon Ablanı Mı Gönderdin Yarışmaya!” Şok Etti…
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Barış Yine Kafasını Duvarlara Vuruyor! “Rezalet Bir Sezon!” Acun Medya Bile “Nereden Bulduk Biz Bunları” Diyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı… mask
Selin Ciğerci Minicik Elbisesiyle Gökhan Çıra’yı Delirtti! Boşanmak En Çok Ona Yaradı; “Gökhan Neyi Kaybettiğine Dön Bak” Fiziğiyle Taş Çıkardı…
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı! mask
Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL