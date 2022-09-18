- 18 Eyl 2022 - 18:17

Duy Beni Dizisi Final Mi Yapacak? Son Dakika Bilgisi Geldi; Öyle Bir Çakıldı Ki, STAR TV Her An İpini Kesebilir! “Yok Artık!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinin başında gelen Duy Beni’nin final olacağına dair iddialar ortalığı kasıp kavurdu! Son dakika bilgisi geldi ve dizinin çakılma yaşadığı ortaya çıktı! Star TV’nin her an ipini kesebileceği ve dizi tarihinin tozlu raflarına gönderileceği çıkan bilgilerle seyirciler tarafından dile getirildi! Peki, Duy Beni dizisi final mi yapacak?

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can ve Sümeyye Aydoğan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy beni dizisi, heyecanı artırarak; ekranlardaki yerini koruyor. Ekim ve Kanat’ın etrafında dönen olaylar; seyircileri hem ağlatıyordu hem de güldürüyordu. Dizinin yayınlanan son bölümü hakkında basına sızan bilgiler ise final kapısını araladı! İşte merak edilenler…

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18 Eyl 2022 - 18:17 Ankara- Yaşam

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