Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Eyl 2022 - 18:18

Melisa Döngel’in Kalçasına Kadar Açılan Elbisesi Ateşleri Yükseltti! “Libido Tavan!” Yürekler Yerinden Çıktı; Elbisesiyle Olay Üzerine Olay Yarattı!

Rol aldığı her dizide oyunculuk yeteneklerini konuşturan Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur ve çekici paylaşımları nefesleri kesti, ateşleri yükseltti! Mavi, tül bir elbise giyerek kalçasına kadar açan Melisa Döngel’e hayranları ise “Libido tavan” yorumlarını yaptı! Peki, güzeller güzeli oyuncu Melisa Döngel nasıl bir paylaşımda bulundu?