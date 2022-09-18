Melisa Döngel’in Kalçasına Kadar Açılan Elbisesi Ateşleri Yükseltti! “Libido Tavan!” Yürekler Yerinden Çıktı; Elbisesiyle Olay Üzerine Olay Yarattı!
Rol aldığı her dizide oyunculuk yeteneklerini konuşturan Melisa Döngel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur ve çekici paylaşımları nefesleri kesti, ateşleri yükseltti! Mavi, tül bir elbise giyerek kalçasına kadar açan Melisa Döngel’e hayranları ise “Libido tavan” yorumlarını yaptı! Peki, güzeller güzeli oyuncu Melisa Döngel nasıl bir paylaşımda bulundu?
Aşk Mantık İntikam dizisinden hemen sonra FOX TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Melisa Döngel, hayat verdiği Leyla karakteriyle akılları başlardan almıştı. Mona’nın hayali arkadaşı olan Leyla’nın kıyafetleri ve tavrı ise dengeleri alt üst etmişti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Melisa Döngel’in kalça dekoltesi ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.