- 18 Eyl 2022 - 18:18

Masterchef Barış’ın “Yalanı” Ortalığı Velveleye Verdi! Twitter, Instagram Onu Konuşuyor; Şeflerin Gözüne Baka Baka… “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor! Seyirci tarafından yalan söylemekle yargılanan Masterchef yarışmacısı Barış, ortalığı velveleye verdi! Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarında konu olan Barış, şeflerin gözüne baka baka açıklamalarda bulununca; “Şeytana pabucunu ters giydirir” yorumlarını aldı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vermiş ve iki turun sonunda Tolga önlüğü giyen isim olmuştu. Mavi takım ve Kırmızı takım ise ödül oyunu için çabalamışlardı. Kırmızı takımın kaptanı olan Barış, hem seyircileri hem de şefleri çıldırttı! İşte merak edilenler…

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18 Eyl 2022 - 18:18 Ankara- Yaşam

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