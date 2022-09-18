Serenay Sarıkaya’nın Şıklığının Bedeli Yine Kazan Kaynatıyor! “Nereden Buluyorsunuz Bu Kadar Parayı!” Kimilerinin Hayali, Kimilerinin Çorap Parası…

Ekranlardan uzun bir süredir uzak duran Serenay Sarıkaya en sonunda Şahmaran dizisiyle anlaşmıştı. Burak Deniz’le başrol paylaşacak olan Serenay Sarıkaya’nın karakteri ve dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu için çalışmalara başlayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmıştı. Giydiği kıyafetlerle çekiciliğini konuşturan Serenay Sarıkaya’nın o halleri ise çok beğenilmişti. Bakın, Seranay Sarıkaya kıyafetlerine ne kadar harcamış?

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