Serenay Sarıkaya’nın Şıklığının Bedeli Yine Kazan Kaynatıyor! “Nereden Buluyorsunuz Bu Kadar Parayı!” Kimilerinin Hayali, Kimilerinin Çorap Parası…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seranay Sarıkaya’nın şıklığının bedeli yine dudakları uçuklattı yine kazanları kaynattı! 3 – 4 parça kıyafet giyen Serenay Sarıkaya’nın kıyafetleri için ödediği parayı duyanlar ise “Nereden buluyorsunuz bu paraları” yorumlarında bulundular! Kiminin hayali olan paraya, Serenay Sarıkaya’nın çorap alması ağızları açık bıraktı! İşte merak edilenler…
Ekranlardan uzun bir süredir uzak duran Serenay Sarıkaya en sonunda Şahmaran dizisiyle anlaşmıştı. Burak Deniz’le başrol paylaşacak olan Serenay Sarıkaya’nın karakteri ve dizisi büyük bir merak konusu olmuştu. Daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu için çalışmalara başlayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmıştı. Giydiği kıyafetlerle çekiciliğini konuşturan Serenay Sarıkaya’nın o halleri ise çok beğenilmişti. Bakın, Seranay Sarıkaya kıyafetlerine ne kadar harcamış?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.