Yargı Dizisinin Tolga’sı Emir Özden Kimdir? Masumlar Apartmanı Dizisinden Ayağının Tozuyla Geldi! Emir Özden’in Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamadı!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Emir Özden’in yeni sezondaki adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarının iddialı yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Emir Özden, bu sezon Yargı dizisine dahil oldu. Emir Özden, Yargı dizisinde Tolga isimli bir karakteri canlandırmaya başladı. İşte Emir Özden ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Emir Özden’in yeni sezondaki adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarının iddialı yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Emir Özden, bu sezon Yargı dizisine dahil oldu. Emir Özden, Yargı dizisinde Tolga isimli bir karakteri canlandırmaya başladı. Peki, Yargı dizisinin Tolga’sı Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, kim? Emir Özden hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 10:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.