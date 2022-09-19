Yargı Dizisinin Tolga’sı Emir Özden Kimdir? Masumlar Apartmanı Dizisinden Ayağının Tozuyla Geldi! Emir Özden’in Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamadı!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Emir Özden’in yeni sezondaki adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezon TRT1 ekranlarının iddialı yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Emir Özden, bu sezon Yargı dizisine dahil oldu. Emir Özden, Yargı dizisinde Tolga isimli bir karakteri canlandırmaya başladı. Peki, Yargı dizisinin Tolga’sı Emir Özden kimdir? Emir Özden kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı, kim? Emir Özden hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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