Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Ünlüler dünyasının merak ile takip edilen ilişkilerinden biri olan Burak Kut ve Cansen Yeni çiftinin evliliği, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Evlendikleri dönem çok konuşulan Burak Kut ve Cansen Yeni çifti, haklarında yapılan olumsuz yorumları ardında bırakarak, evliliklerinde bu sene 11. yıla girdi. Öte yandan Burak Kut’un eşi Cansen Yeni ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ünlüler dünyasının merak ile takip edilen ilişkilerinden biri olan Burak Kut ve Cansen Yeni çiftinin evliliği, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Evlendikleri dönem çok konuşulan Burak Kut ve Cansen Yeni çifti, haklarında yapılan olumsuz yorumları ardında bırakarak, evliliklerinde bu sene 11. yıla girdi. Öte yandan Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’nin son hali herkesi şaşırttı! Peki, şarkıcı Burak Kut’un gözlerden sakındığı eşi Cansen Yeni kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut arasındaki kaç yaş fark var? Cansen Yeni kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
19 Eyl 2022 - 11:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.