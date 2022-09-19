Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Ünlüler dünyasının merak ile takip edilen ilişkilerinden biri olan Burak Kut ve Cansen Yeni çiftinin evliliği, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Evlendikleri dönem çok konuşulan Burak Kut ve Cansen Yeni çifti, haklarında yapılan olumsuz yorumları ardında bırakarak, evliliklerinde bu sene 11. yıla girdi. Öte yandan Burak Kut’un eşi Cansen Yeni’nin son hali herkesi şaşırttı! Peki, şarkıcı Burak Kut’un gözlerden sakındığı eşi Cansen Yeni kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut arasındaki kaç yaş fark var? Cansen Yeni kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…