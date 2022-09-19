Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı!

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bir haftayı daha ardında bıraktı. Dün itibariyle bir ismine daha veda etmiş olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, veda eden ismin Melih Berkay Gündüz olduğunu duyurdu. Merak ile takip edilen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisinin bu eleme sonrası gündemi ise, Melih Berkay Gündüz oldu! Peki, Masterchef Melih yarışmadan elendi mi? Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşındadır? Melih Berkay Gündüz aslen nereli, yarışmaya nereden katıldı? İşte, detaylar…

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