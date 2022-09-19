Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı!
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bir haftayı daha ardında bıraktı. Dün itibariyle bir ismine daha veda etmiş olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, veda eden ismin Melih Berkay Gündüz olduğunu duyurdu. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bir haftayı daha ardında bıraktı. Dün itibariyle bir ismine daha veda etmiş olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, veda eden ismin Melih Berkay Gündüz olduğunu duyurdu. Merak ile takip edilen MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisinin bu eleme sonrası gündemi ise, Melih Berkay Gündüz oldu! Peki, Masterchef Melih yarışmadan elendi mi? Melih Berkay Gündüz kimdir, kaç yaşındadır? Melih Berkay Gündüz aslen nereli, yarışmaya nereden katıldı? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 11:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.