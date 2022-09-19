Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta?
Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kanallar, aynı zamanda eğlence alanının güçlü isimleriyle yaptıkları anlaşmalarıyla da içerik sayısına da artışa gitmeye başladı. O isimlerden biri olan Doğu Demirkol, sevilen stand-up gösterilerinin ardından televizyon programı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kanallar, aynı zamanda eğlence alanının güçlü isimleriyle yaptıkları anlaşmalarıyla da içerik sayısına da artışa gitmeye başladı. O isimlerden biri olan Doğu Demirkol, sevilen stand-up gösterilerinin ardından televizyon programı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacağını duyurdu. Doğu Demirkol ile Alelade Show programıyla seyirci karşısına çıkacak olan ünlü isim, kanalını seçti! Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un ilk konukları belli mi? Doğu Demirkol Alelade Show ne zaman başlıyor, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 11:14 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.