Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta?

Yeni sezonda birbirinden iddialı diziler ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kanallar, aynı zamanda eğlence alanının güçlü isimleriyle yaptıkları anlaşmalarıyla da içerik sayısına da artışa gitmeye başladı. O isimlerden biri olan Doğu Demirkol, sevilen stand-up gösterilerinin ardından televizyon programı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayacağını duyurdu. Doğu Demirkol ile Alelade Show programıyla seyirci karşısına çıkacak olan ünlü isim, kanalını seçti! Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show’un ilk konukları belli mi? Doğu Demirkol Alelade Show ne zaman başlıyor, saat kaçta? Doğu Demirkol ile Alelade Show hangi kanalda yayınlanıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...