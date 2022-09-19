- 19 Eyl 2022 - 11:16 G: 19 Eyl 2022 - 11:20

Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar…

Her burcun güçlü yönleri farklı olduğu gibi zaafları da farklı olabiliyor. Öyle ki, bazı burçlar, iş yaşamındaki gelgitleri bir türlü atlatamazken; bazı burçların atlatamadığı şeyler, özel yaşamıyla ilgili oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar atlatamadığı şeyler ile yaşamını sürdürüyor. Sizde kapanmaz yaraya sahip olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun güçlü yönleri farklı olduğu gibi zaafları da farklı olabiliyor. Öyle ki, bazı burçlar, iş yaşamındaki gelgitleri bir türlü atlatamazken; bazı burçların atlatamadığı şeyler, özel yaşamıyla ilgili oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar atlatamadığı şeyler ile yaşamını sürdürüyor. Yani zaaflarının kurbanı oluyor. O burçların zaafları, kapanmaz yaralar açarken; o yaralar ile baş edemeyen bu burçlar ise, hayata hep mağlup başlıyor! Peki, hangi burç kapanmaz yaraya sahiptir? İşte hayata mağlup başlayan burçlar…

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19 Eyl 2022 - 11:16 - Burç Haberleri

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