Her burcun güçlü yönleri farklı olduğu gibi zaafları da farklı olabiliyor. Öyle ki, bazı burçlar, iş yaşamındaki gelgitleri bir türlü atlatamazken; bazı burçların atlatamadığı şeyler, özel yaşamıyla ilgili oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar atlatamadığı şeyler ile yaşamını sürdürüyor. Yani zaaflarının kurbanı oluyor. O burçların zaafları, kapanmaz yaralar açarken; o yaralar ile baş edemeyen bu burçlar ise, hayata hep mağlup başlıyor! Peki, hangi burç kapanmaz yaraya sahiptir? İşte hayata mağlup başlayan burçlar…

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