Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar…
Her burcun güçlü yönleri farklı olduğu gibi zaafları da farklı olabiliyor. Öyle ki, bazı burçlar, iş yaşamındaki gelgitleri bir türlü atlatamazken; bazı burçların atlatamadığı şeyler, özel yaşamıyla ilgili oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar atlatamadığı şeyler ile yaşamını sürdürüyor. Sizde kapanmaz yaraya sahip olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun güçlü yönleri farklı olduğu gibi zaafları da farklı olabiliyor. Öyle ki, bazı burçlar, iş yaşamındaki gelgitleri bir türlü atlatamazken; bazı burçların atlatamadığı şeyler, özel yaşamıyla ilgili oluyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar atlatamadığı şeyler ile yaşamını sürdürüyor. Yani zaaflarının kurbanı oluyor. O burçların zaafları, kapanmaz yaralar açarken; o yaralar ile baş edemeyen bu burçlar ise, hayata hep mağlup başlıyor! Peki, hangi burç kapanmaz yaraya sahiptir? İşte hayata mağlup başlayan burçlar…
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19 Eyl 2022 - 11:16 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.