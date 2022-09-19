Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar…
Burçların karakteristik olarak fiziksel ve ruhsal özellikleri olduğu gibi aynı zamanda bedende temsil ettikleri birtakım organlar da bulunuyor. Bu organlar doğrultusunda yaşayacakları sağlık sorunları diğer burçlara göre farklı gelişebilen tüm burçlar, yaşamı boyunca temsil ettikleri organlar ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu da burçların zayıf olan yanlarını ya da kanser olma ihtimallerini gözler önüne serebiliyor! İşte kanser olma oranı yüksek burçlar...
Burçların karakteristik olarak fiziksel ve ruhsal özellikleri olduğu gibi aynı zamanda bedende temsil ettikleri birtakım organlar da bulunuyor. Bu organlar doğrultusunda yaşayacakları sağlık sorunları diğer burçlara göre farklı gelişebilen tüm burçlar, yaşamı boyunca temsil ettikleri organlar ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu da burçların zayıf olan yanlarını ya da kanser olma ihtimallerini gözler önüne serebiliyor! Peki, hangi burcun kanser olma oranı daha yüksektir? İşte kanser hastası olabilecek burçlar…
19 Eyl 2022 - 11:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.