Burçların karakteristik olarak fiziksel ve ruhsal özellikleri olduğu gibi aynı zamanda bedende temsil ettikleri birtakım organlar da bulunuyor. Bu organlar doğrultusunda yaşayacakları sağlık sorunları diğer burçlara göre farklı gelişebilen tüm burçlar, yaşamı boyunca temsil ettikleri organlar ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu da burçların zayıf olan yanlarını ya da kanser olma ihtimallerini gözler önüne serebiliyor! Peki, hangi burcun kanser olma oranı daha yüksektir? İşte kanser hastası olabilecek burçlar…