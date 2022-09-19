- 19 Eyl 2022 - 11:19 G: 19 Eyl 2022 - 11:22

Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar…

Burçların karakteristik olarak fiziksel ve ruhsal özellikleri olduğu gibi aynı zamanda bedende temsil ettikleri birtakım organlar da bulunuyor. Bu organlar doğrultusunda yaşayacakları sağlık sorunları diğer burçlara göre farklı gelişebilen tüm burçlar, yaşamı boyunca temsil ettikleri organlar ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu da burçların zayıf olan yanlarını ya da kanser olma ihtimallerini gözler önüne serebiliyor! İşte kanser olma oranı yüksek burçlar...

Burçların karakteristik olarak fiziksel ve ruhsal özellikleri olduğu gibi aynı zamanda bedende temsil ettikleri birtakım organlar da bulunuyor. Bu organlar doğrultusunda yaşayacakları sağlık sorunları diğer burçlara göre farklı gelişebilen tüm burçlar, yaşamı boyunca temsil ettikleri organlar ile ilgili sorunlar yaşıyor. Bu da burçların zayıf olan yanlarını ya da kanser olma ihtimallerini gözler önüne serebiliyor! Peki, hangi burcun kanser olma oranı daha yüksektir? İşte kanser hastası olabilecek burçlar…

19 Eyl 2022 - 11:19 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar… mask
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar…
Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar Belli Oldu! İşte En Talihsiz ve Bahtsız O Burçlar... mask
Şansı Yüzüne Bir Kere Bile Gülmeyen Burçlar Belli Oldu! İşte En Talihsiz ve Bahtsız O Burçlar...
Kalbini Aşka ve Mutluluğa Kapatan Burçlar Hangileridir? İşte Artık Aşkla Uğraşmak İstemeyen Burçlar…. mask
Kalbini Aşka ve Mutluluğa Kapatan Burçlar Hangileridir? İşte Artık Aşkla Uğraşmak İstemeyen Burçlar….
Hangi Burcun Zırıl Zırıl Ağlamasına Ramak Kaldı? İşte Dokunsalar Harabe Olacak Burçlar… mask
Hangi Burcun Zırıl Zırıl Ağlamasına Ramak Kaldı? İşte Dokunsalar Harabe Olacak Burçlar…
Yanlış İnsanlarla Arkadaşlık Yapan Burçlar Hangisidir? İşte 3 Kuruşluk İnsanlara 5 Kuruşluk Değer Veren O Burçlar.... mask
Yanlış İnsanlarla Arkadaşlık Yapan Burçlar Hangisidir? İşte 3 Kuruşluk İnsanlara 5 Kuruşluk Değer Veren O Burçlar....
Duası Anında Kabul Olan Burçlar Hangileridir? İşte İstediği “Şıp” Diye Gerçekleşen Burçlar… mask
Duası Anında Kabul Olan Burçlar Hangileridir? İşte İstediği “Şıp” Diye Gerçekleşen Burçlar…
Eline Tomar Tomar Para Geçecek Burçlar Belli Oldu! İşte Zenginleyip Hayatı Yeniden Keşfedecek Burçlar… mask
Eline Tomar Tomar Para Geçecek Burçlar Belli Oldu! İşte Zenginleyip Hayatı Yeniden Keşfedecek Burçlar…
En Vefasız, Vicdansız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kendisine Yapılanı Çok Çabuk Unutan Burçlar… mask
En Vefasız, Vicdansız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kendisine Yapılanı Çok Çabuk Unutan Burçlar…
Yalan Ağzına Yuva Yapmış Olan Burçlar Hangileridir? İşte Yalan Parayla Olsa, "Kredi" Çekip Söyleyecek O Burçlar... mask
Yalan Ağzına Yuva Yapmış Olan Burçlar Hangileridir? İşte Yalan Parayla Olsa, "Kredi" Çekip Söyleyecek O Burçlar...
Hangi Burç Sevdiğine Sahipler, Sarmalar? İşte “İlle de Karım – Kocam” Diyen Burçlar… mask
Hangi Burç Sevdiğine Sahipler, Sarmalar? İşte “İlle de Karım – Kocam” Diyen Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar… mask
Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar…
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar… mask
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar…
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? mask
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta?
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı! mask
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı!
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi? mask
Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL