Selin Ciğerci Bunları Görmesin! “Ayıp Denen Bir Şey Var Neden Gözüne Sokuyorsun?” Selin Ciğerci’ye İkizi Kadar Benziyor! Gökhan Çıra Tepkileri Üzerine Çekti!

Selin Ciğerci, başarılı iş kadını kimliği ve sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra özel hayatıyla da ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden evlenmesinin yankıları henüz gündemden düşmemişken şimdi de yeniden boşanmalarıyla hakkından konuşturan çift, magazin ve sosyal medya gündemini belirlemeye devam ediyor. Eski eşinden boşandıktan yalnızca 16 gün sonra yeni sevgilisiyle poz vermelere doyamayan Çıra ise eleştirilerin hedefi oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!