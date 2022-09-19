Selin Ciğerci Bunları Görmesin! “Ayıp Denen Bir Şey Var Neden Gözüne Sokuyorsun?” Selin Ciğerci’ye İkizi Kadar Benziyor! Gökhan Çıra Tepkileri Üzerine Çekti!
Sosyal medya fenomeni ve başarılı iş kadını Selin Ciğerci bu fotoğrafları görmesin! Takipçileri sinirden küplere bindiren yeni sevgili, Ciğerci’ye ikizi kadar benziyor. Eski eş Gökhan Çıra tepkileri üzerine çekti. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!
Selin Ciğerci, başarılı iş kadını kimliği ve sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra özel hayatıyla da ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden evlenmesinin yankıları henüz gündemden düşmemişken şimdi de yeniden boşanmalarıyla hakkından konuşturan çift, magazin ve sosyal medya gündemini belirlemeye devam ediyor. Eski eşinden boşandıktan yalnızca 16 gün sonra yeni sevgilisiyle poz vermelere doyamayan Çıra ise eleştirilerin hedefi oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.