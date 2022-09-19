- 19 Eyl 2022 - 11:24

Selin Ciğerci Bunları Görmesin! “Ayıp Denen Bir Şey Var Neden Gözüne Sokuyorsun?” Selin Ciğerci’ye İkizi Kadar Benziyor! Gökhan Çıra Tepkileri Üzerine Çekti!

Sosyal medya fenomeni ve başarılı iş kadını Selin Ciğerci bu fotoğrafları görmesin! Takipçileri sinirden küplere bindiren yeni sevgili, Ciğerci’ye ikizi kadar benziyor. Eski eş Gökhan Çıra tepkileri üzerine çekti. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!

Selin Ciğerci, başarılı iş kadını kimliği ve sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra özel hayatıyla da ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmek bilmiyor. Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden evlenmesinin yankıları henüz gündemden düşmemişken şimdi de yeniden boşanmalarıyla hakkından konuşturan çift, magazin ve sosyal medya gündemini belirlemeye devam ediyor. Eski eşinden boşandıktan yalnızca 16 gün sonra yeni sevgilisiyle poz vermelere doyamayan Çıra ise eleştirilerin hedefi oldu.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Eyl 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı! mask
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı!
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi? mask
Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi?
Yargı Dizisinin Tolga’sı Emir Özden Kimdir? Masumlar Apartmanı Dizisinden Ayağının Tozuyla Geldi! Emir Özden’in Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamadı! mask
Yargı Dizisinin Tolga’sı Emir Özden Kimdir? Masumlar Apartmanı Dizisinden Ayağının Tozuyla Geldi! Emir Özden’in Yaşını Duyan Kulaklarına İnanamadı!
Seda Sayan Rezil Rüsva Oldu! “Bu Nasıl Bir Saygısızlık!” Artık Çağlar Ökten Bile Engel Olamaz! Cimriliği Tutunca... Neler Oluyor? mask
Seda Sayan Rezil Rüsva Oldu! “Bu Nasıl Bir Saygısızlık!” Artık Çağlar Ökten Bile Engel Olamaz! Cimriliği Tutunca... Neler Oluyor?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Telefon Krizi! Çiçeği Burnunda Çiftin Arasında Güvensizlik Mi Söz Konusu? “Ben Olsam Bende Oğuzhan’a Güvenmezdim...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Telefon Krizi! Çiçeği Burnunda Çiftin Arasında Güvensizlik Mi Söz Konusu? “Ben Olsam Bende Oğuzhan’a Güvenmezdim...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Yargı Dizisinin Burak’ı Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Samet Kaan Kuyucu’nun Memleketini Duyanlar Şoktan Şoka Girdi! mask
Yargı Dizisinin Burak’ı Samet Kaan Kuyucu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Samet Kaan Kuyucu’nun Memleketini Duyanlar Şoktan Şoka Girdi!
Merve Özbey İkinci Bebeğini Kucağına Aldı! Merve Özbey Oğluna Hangi İsmi Verdi? Merve Özbey Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Merve Özbey İkinci Bebeğini Kucağına Aldı! Merve Özbey Oğluna Hangi İsmi Verdi? Merve Özbey Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Yargı’nın Ayten’i Elif Melda Yılmaz Kimdir? Elif Melda Yılmaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Elif Melda Yılmaz Yargı’da Fırtına Gibi Esti! mask
Yargı’nın Ayten’i Elif Melda Yılmaz Kimdir? Elif Melda Yılmaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Elif Melda Yılmaz Yargı’da Fırtına Gibi Esti!
58’lik Hülya Avşar’ı Durdurabilene Aşk Olsun! İç Çamaşırı Giymedi, Göğüs Dekoltesiyle Olay Yarattı! “Bu Kadarı da Pes!” Bir Bakan Bir Daha Baktı… mask
58’lik Hülya Avşar’ı Durdurabilene Aşk Olsun! İç Çamaşırı Giymedi, Göğüs Dekoltesiyle Olay Yarattı! “Bu Kadarı da Pes!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci Bunları Görmesin! “Ayıp Denen Bir Şey Var Neden Gözüne Sokuyorsun?” Selin Ciğerci’ye İkizi Kadar Benziyor! Gökhan Çıra Tepkileri Üzerine Çekti! mask
Selin Ciğerci Bunları Görmesin! “Ayıp Denen Bir Şey Var Neden Gözüne Sokuyorsun?” Selin Ciğerci’ye İkizi Kadar Benziyor! Gökhan Çıra Tepkileri Üzerine Çekti!
Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar… mask
Hangi Burcun Kanser Olma Oranı Daha Yüksektir? İşte Kanser Hastası Olabilecek Burçlar…
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar… mask
Hangi Burç Kapanmaz Yaraya Sahiptir? İşte Hayata Mağlup Başlayan Burçlar…
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? mask
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta?
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı! mask
Masterchef Melih Yarışmadan Elendi! Melih Berkay Gündüz Kimdir, Kaç Yaşındadır? Babası Hakkında Ortaya Çıkanlar Yürekleri Dağladı!
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Şarkıcı Burak Kut’un Gözlerden Sakındığı Eşi Cansen Yeni Kimdir? Cansen Yeni ve Burak Kut Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL