Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Yeniden El Ele Kol Kola! Kıskançlık Krizinden Sonra Samimi Buluşma... Yıllar Geçti Ama Aşkları Zamana Yenilmedi!
Eski eş şimdiki arkadaş, aynı zamanda da yakın iki anne-baba olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden el ele kol kola görüntülendi. Kıskançlık krizleri ikiliyi yeniden bir araya daha samimi bir buluşmaya vesile kıldı. Yıllar önce başlayan aşk yeniden mi alevleniyor? İşte tüm detaylar!
Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yanında yerini aldı. Belinden ve elinden sıkıca kavranan Avşar Kızının mutluluğunaysa diyecek yok!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.