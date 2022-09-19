Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu Yeniden El Ele Kol Kola! Kıskançlık Krizinden Sonra Samimi Buluşma... Yıllar Geçti Ama Aşkları Zamana Yenilmedi!

Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar şimdi de eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun yanında yerini aldı. Belinden ve elinden sıkıca kavranan Avşar Kızının mutluluğunaysa diyecek yok!

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