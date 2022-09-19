Yargı’da Olanlar Oldu! Ilgaz Savcının Başı Beladan Kurtulmuyor... İşin İçine Ceylin Girince Ortalık Yandı Kavruldu! Gizemli Mektup ve Aramalar Kimin Başının Altından Çıkıyor?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden dizi Yargı’da olanlar oldu. Yakışıklılığıyla gözleri bir an olsun üstünden çektirmeyen Ilgaz Savcının başı yine beladan kurtulmuyor. İşin içine Avukat Ceylin’de girince ortalık yandı kavruldu. Gizemli mektup ve aramaların kimden geldiğini duyunca şok olacaksınız! İşte tüm detaylar.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Ortalığı kasıp kavuran bu bölümde izleyiciler yine nefeslerini tutup ekran başında mum gibi kaldı. Sosyal medya gündeminde geniş yer tutan bu konuyla ilgili yapılan yorumlara ve son bölümde yaşananlara gelin, daha yakından bakalım.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.