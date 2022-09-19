Yargı’da Olanlar Oldu! Ilgaz Savcının Başı Beladan Kurtulmuyor... İşin İçine Ceylin Girince Ortalık Yandı Kavruldu! Gizemli Mektup ve Aramalar Kimin Başının Altından Çıkıyor?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Ortalığı kasıp kavuran bu bölümde izleyiciler yine nefeslerini tutup ekran başında mum gibi kaldı. Sosyal medya gündeminde geniş yer tutan bu konuyla ilgili yapılan yorumlara ve son bölümde yaşananlara gelin, daha yakından bakalım.

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