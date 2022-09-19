- 19 Eyl 2022 - 16:05

Kanal D Bir Dizisinin Daha Belini Büktü! Final Kararı Duyuruldu; Görenler Çılgına Döndü! Apar Topar Yayından Kaldırılıyor…

Ekranların yeni yapımları bir bir seyirci karşısına çıkmaya başlamışken; popüler olan sezon dizileri de yeni bir yayın yılı için ekranlara geri döndü. Hal böyle oyuncu yaz boyunca ekranlarda olan pek çok yapım için de finalin yolu göründü. O yapımlardan biri de Kanal D ekranlarının sevilen dizisi oldu! İşte detaylar...

Ekranların yeni yapımları bir bir seyirci karşısına çıkmaya başlamışken; popüler olan sezon dizileri de yeni bir yayın yılı için ekranlara geri döndü. Hal böyle oyuncu yaz boyunca ekranlarda olan pek çok yapım için de finalin yolu göründü. O yapımlardan biri de Kanal D ekranlarının sevilen dizisi oldu! Peki, Kanal D ekranları hangi diziyi finale götürüyor? Kanal D ekranları Seversin dizisini final mi yapıyor? Seversin ne zaman, hangi tarihte, neden final yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Eyl 2022 - 16:05 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta? mask
Doğu Demirkol ile Alelade Show’un İlk Konukları Belli Oldu! Doğu Demirkol Alelade Show Ne Zaman Başlıyor, Saat Kaçta?
Duy Beni Dizisi Final Mi Yapacak? Son Dakika Bilgisi Geldi; Öyle Bir Çakıldı Ki, STAR TV Her An İpini Kesebilir! “Yok Artık!” mask
Duy Beni Dizisi Final Mi Yapacak? Son Dakika Bilgisi Geldi; Öyle Bir Çakıldı Ki, STAR TV Her An İpini Kesebilir! “Yok Artık!”
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek’in Gelişi Kesinleşti! Taner, Aylin’e Öyle Bir Rest Çekti Ki, Tüm Gedeli Sallandı! Senarist Müjdeyi Duyurdu! Neler Olacak Neler…
Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Nesrin Diziden Ayrılıyor MU? Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Hıçkırıklara Boğuldu! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Nesrin Diziden Ayrılıyor MU? Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Hıçkırıklara Boğuldu! Neler Oluyor?
Baba Dizisinden Yürekleri Hüzünlendiren Haber! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı! mask
Baba Dizisinden Yürekleri Hüzünlendiren Haber! Seyirciler O Sözleri Duyunca Neye Uğradığını Şaşırdı; Sosyal Medya Resmen Sallandı!
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla… mask
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Şok Etti! Herkes Selen Sanıyor Ama Gerçek Bambaşka! Feride, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri ve Nalan’ı Öpüşürken Gören Kişi Şok Etti! Herkes Selen Sanıyor Ama Gerçek Bambaşka! Feride, Nalan’ı Yerden Yere Vuracak…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ından Bebek Müjdesi! Ramazan Havalara Uçtu; Dilek’ten Sonra Yaşananlar Akıl Karı Değil! “Senarist Dilek Daha Yeni Öldü, Hatırlatırım!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ından Bebek Müjdesi! Ramazan Havalara Uçtu; Dilek’ten Sonra Yaşananlar Akıl Karı Değil! “Senarist Dilek Daha Yeni Öldü, Hatırlatırım!”
Destan Dizisi Final Mi Oldu? Destan Dizisi Bakın Neden Final Yapmış! Destan Dizisinin Son Bölümünde Neler Oldu? mask
Destan Dizisi Final Mi Oldu? Destan Dizisi Bakın Neden Final Yapmış! Destan Dizisinin Son Bölümünde Neler Oldu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak! mask
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak!
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!” mask
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!”
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
MasterChef Mehmet Şef Boşandı Mı? Kızından Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yandı Buralar!” mask
MasterChef Mehmet Şef Boşandı Mı? Kızından Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yandı Buralar!”
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…” mask
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”
İsabella Şarkısıyla Ününe Ün Katmıştı! Fevki Kaan’ın Şarkıları Sosyal Medyayı Kasıp Kavuruyor; Hayat Hikayesi Dengeleri Alt Üst Etti! mask
İsabella Şarkısıyla Ününe Ün Katmıştı! Fevki Kaan’ın Şarkıları Sosyal Medyayı Kasıp Kavuruyor; Hayat Hikayesi Dengeleri Alt Üst Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL