Kanal D Bir Dizisinin Daha Belini Büktü! Final Kararı Duyuruldu; Görenler Çılgına Döndü! Apar Topar Yayından Kaldırılıyor…

Ekranların yeni yapımları bir bir seyirci karşısına çıkmaya başlamışken; popüler olan sezon dizileri de yeni bir yayın yılı için ekranlara geri döndü. Hal böyle oyuncu yaz boyunca ekranlarda olan pek çok yapım için de finalin yolu göründü. O yapımlardan biri de Kanal D ekranlarının sevilen dizisi oldu! Peki, Kanal D ekranları hangi diziyi finale götürüyor? Kanal D ekranları Seversin dizisini final mi yapıyor? Seversin ne zaman, hangi tarihte, neden final yapıyor? İşte, detaylar…

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