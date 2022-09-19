Kanal D Bir Dizisinin Daha Belini Büktü! Final Kararı Duyuruldu; Görenler Çılgına Döndü! Apar Topar Yayından Kaldırılıyor…
Ekranların yeni yapımları bir bir seyirci karşısına çıkmaya başlamışken; popüler olan sezon dizileri de yeni bir yayın yılı için ekranlara geri döndü. Hal böyle oyuncu yaz boyunca ekranlarda olan pek çok yapım için de finalin yolu göründü. O yapımlardan biri de Kanal D ekranlarının sevilen dizisi oldu! İşte detaylar...
Ekranların yeni yapımları bir bir seyirci karşısına çıkmaya başlamışken; popüler olan sezon dizileri de yeni bir yayın yılı için ekranlara geri döndü. Hal böyle oyuncu yaz boyunca ekranlarda olan pek çok yapım için de finalin yolu göründü. O yapımlardan biri de Kanal D ekranlarının sevilen dizisi oldu! Peki, Kanal D ekranları hangi diziyi finale götürüyor? Kanal D ekranları Seversin dizisini final mi yapıyor? Seversin ne zaman, hangi tarihte, neden final yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Eyl 2022 - 16:05 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.