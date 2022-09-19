Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın Tüm Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! Uyuşturucu Videosundan Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü... Acun Ilıcalı Zıvanadan Çıkmıştı; Olanları Akıl Almıyor!

Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sonrasında evlenip kızları Melisa’yı doğuran ve sonrasında da boşanan Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı ikilisi yeniden gündeme geldi. Sürekli yurt dışında partileyen Şeyma Subaşı’nın bir gece yine parti sırasında uyuşturucu kullandığı videoları gören Acun Ilıcalı hemen özel uçağına atlayıp kızı Melisa’yı almaya gitmişti. Olayların fitilini yeniden alevleyen isim ise Seren Serengil oldu.

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