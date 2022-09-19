Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın Tüm Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! Uyuşturucu Videosundan Sonra Açtı Ağzını Yumdu Gözünü... Acun Ilıcalı Zıvanadan Çıkmıştı; Olanları Akıl Almıyor!
Sosyal medya ve magazin gündemi Şeyma Subaşı’nın yasaklı madde kullanırken çekilen videolarıyla çalkalanıyor. Şeyma Subaşı’nın kirli çamaşırlarını ortaya döken isimse Seren Serengil oldu. Uyuşturucu videolarından sonra sakinliğini koruyamayan Serengil, açtı ağzını yumdu gözünü. Acun Ilıcalı’nın zıvanadan çıktığı o görüntülerden sonra olanları aklınız almayacak.
Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sonrasında evlenip kızları Melisa’yı doğuran ve sonrasında da boşanan Acun Ilıcalı- Şeyma Subaşı ikilisi yeniden gündeme geldi. Sürekli yurt dışında partileyen Şeyma Subaşı’nın bir gece yine parti sırasında uyuşturucu kullandığı videoları gören Acun Ilıcalı hemen özel uçağına atlayıp kızı Melisa’yı almaya gitmişti. Olayların fitilini yeniden alevleyen isim ise Seren Serengil oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.