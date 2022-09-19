Hadise’nin Eski Aşkından Skandal Açıklama! Mehmet Dinçerler Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Hadise Şimdi Delirebilir! Meğer…

Tutkulu bir aşk geçirdikleri imajı ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanma davası açtıkları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilk açıklama Hadise’den; ikinci açıklama ise Mehmet Dinçerler’den geldi. Çekişmeli bir şekilde boşanacakları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin davasına ilişkin yorum yapan yeni isim ise, Hadise’nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl oldu! Peki, Sinan Akçıl Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanması hakkında ne dedi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, neden boşanıyor? İşte, detaylar…

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