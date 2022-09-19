Hadise’nin Eski Aşkından Skandal Açıklama! Mehmet Dinçerler Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Hadise Şimdi Delirebilir! Meğer…
Tutkulu bir aşk geçirdikleri imajı ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanma davası açtıkları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilk açıklama Hadise’den; ikinci açıklama ise Mehmet Dinçerler’den geldi. Çekişmeli bir şekilde boşanacakları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin davasına ilişkin yorum yapan yeni isim ise, Hadise’nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl oldu! İşte detaylar...
Tutkulu bir aşk geçirdikleri imajı ile bir an olsun gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, aradığı mutluluğu birbirinde bulamadı. Boşanma davası açtıkları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilk açıklama Hadise’den; ikinci açıklama ise Mehmet Dinçerler’den geldi. Çekişmeli bir şekilde boşanacakları öğrenilen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin davasına ilişkin yorum yapan yeni isim ise, Hadise’nin eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl oldu! Peki, Sinan Akçıl Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanması hakkında ne dedi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, neden boşanıyor? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.