Çocuktan Al Haberi Çitos Efe’nin Son Halini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Tosun Paşa Be!” Kilolu Halleriyle Kafalara Kazınmıştı…
Show TV ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Çocuktan Al Haberi programının ardından programda yarışan çocuklar da merak edilir hale geldi. O isimlerden biri olan ve Çocuktan Al Haberi programının yıldız isimleri arasında yer alan Efe Koçyiğit, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali...
Show TV ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Çocuktan Al Haberi programının ardından programda yarışan çocuklar da merak edilir hale geldi. O isimlerden biri olan ve Çocuktan Al Haberi programının yıldız isimleri arasında yer alan Efe Koçyiğit, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit’in son hali ise, gören herkesi şaşırttı! Peki, Çocuktan Al Haberi programının katılımcısı Çitos Efe şimdi ne yapıyor? Çocuktan Al Haberi programının yarışmacısı Efe Koçyiğit son hali nasıl? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.