Çocuktan Al Haberi Çitos Efe’nin Son Halini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Tosun Paşa Be!” Kilolu Halleriyle Kafalara Kazınmıştı…

Show TV ekranlarından yayınlanan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Çocuktan Al Haberi programının ardından programda yarışan çocuklar da merak edilir hale geldi. O isimlerden biri olan ve Çocuktan Al Haberi programının yıldız isimleri arasında yer alan Efe Koçyiğit, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit’in son hali ise, gören herkesi şaşırttı! Peki, Çocuktan Al Haberi programının katılımcısı Çitos Efe şimdi ne yapıyor? Çocuktan Al Haberi programının yarışmacısı Efe Koçyiğit son hali nasıl? İşte, detaylar…

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