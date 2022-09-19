- 19 Eyl 2022 - 16:07

MasterChef Mehmet Şef Boşandı Mı? Kızından Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yandı Buralar!”

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın geçtiğimiz günlerde boşandığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Mehmet Yalçınkaya’nın boşandığına ilişkin iddialara yanıt veren kişi ise, kızı Sude Yalçınkaya oldu! İşte detaylar...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın geçtiğimiz günlerde boşandığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Mehmet Yalçınkaya’nın boşandığına ilişkin iddialara yanıt veren kişi ise, kızı Sude Yalçınkaya oldu! Peki, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın eşi kim? Mehmet Yalçınkaya ile eşi boşandı mı, ayrıldı mı? Sude Yalçınkaya annesi kim? İşte, detaylar…

19 Eyl 2022 - 16:07 - Masterchef Türkiye 2022

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