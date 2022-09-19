MasterChef Mehmet Şef Boşandı Mı? Kızından Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! “Yandı Buralar!”
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın geçtiğimiz günlerde boşandığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Mehmet Yalçınkaya’nın boşandığına ilişkin iddialara yanıt veren kişi ise, kızı Sude Yalçınkaya oldu! İşte detaylar...
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın geçtiğimiz günlerde boşandığı iddia edilmişti. Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Mehmet Yalçınkaya’nın boşandığına ilişkin iddialara yanıt veren kişi ise, kızı Sude Yalçınkaya oldu! Peki, MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın eşi kim? Mehmet Yalçınkaya ile eşi boşandı mı, ayrıldı mı? Sude Yalçınkaya annesi kim? İşte, detaylar…
19 Eyl 2022 - 16:07 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.