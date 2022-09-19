İsabella Şarkısıyla Ününe Ün Katmıştı! Fevki Kaan’ın Şarkıları Sosyal Medyayı Kasıp Kavuruyor; Hayat Hikayesi Dengeleri Alt Üst Etti!
Son günlerde sosyal medyada yayınlanan videoları ile gündemlerden düşmeyen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, sosyal medyanın adeta yeni fenomeni haline dönüştü. Seslendirdiği ‘İsabella’ ve ‘Yavrum nerdesin’ şarkılarına getirdiği yeni yorumlar ile dikkat çeken Fevzi Kaan Türker, yaşamına dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Son günlerde sosyal medyada yayınlanan videoları ile gündemlerden düşmeyen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, sosyal medyanın adeta yeni fenomeni haline dönüştü. Seslendirdiği ‘İsabella’ ve ‘Yavrum nerdesin’ şarkılarına getirdiği yeni yorumlar ile dikkat çeken Fevzi Kaan Türker, yaşamına dair ilk kez konuştu. Genç fenomenin yaşam hikayesi herkesi şaşırtmayı da başardı! Peki, Fevzi Kaan Türker kimdir, aslen nereli, aç yaşında? Fevzi Kaan Türker, nasıl ünlü oldu? Fevzi Kaan Türker, müziğe nasıl başladı? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.