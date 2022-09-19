Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu. Programda yaşamına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, hakkında çıkan ‘hamilelik’ iddialarına ise, ilk kez yanıt verdi! Peki, Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir, hamilelik iddialarına ne dedi? Demet Özdemir, hangi konularda açıklama yaptı? İşte, detaylar…