Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu. Programda yaşamına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, hakkında çıkan ‘hamilelik’ iddialarına ise, ilk kez yanıt verdi! İşte detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Ömür Sabuncuoğlu'nun programına konuk oldu. Programda yaşamına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, hakkında çıkan ‘hamilelik’ iddialarına ise, ilk kez yanıt verdi! Peki, Demet Özdemir hamile mi? Demet Özdemir, hamilelik iddialarına ne dedi? Demet Özdemir, hangi konularda açıklama yaptı? İşte, detaylar…
19 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.