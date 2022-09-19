Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!”
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, yaptığı bir fotoğraf sonrası, herkesi kendisine hayran bıraktı. Oldukça cesur bir paylaşım yapan Pınar Altuğ Atacan, takipçilerini de o fotoğrafıyla gençlik yıllarına götürmeyi başardı. İşte detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, yaptığı bir fotoğraf sonrası, herkesi kendisine hayran bıraktı. Oldukça cesur bir paylaşım yapan Pınar Altuğ Atacan, takipçilerini de o fotoğrafıyla gençlik yıllarına götürmeyi başardı. Öte yandan Pınar Altuğ Atacan’ın fotoğrafına gelen yorumlar herkesi şaşırttı! Peki, Pınar Altuğ Atacan ne paylaştı? Pınar Altuğ Atacan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
19 Eyl 2022 - 16:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.