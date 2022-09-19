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19 Eyl 2022 - 16:09

Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi!

Hem güzelliği hem de başarılı iş hayatıyla her daim bakışları üzerinde tutmayı başaran Defne Samyeli, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. Kızlarından önce dünya evine girecek olan Samyeli gün sayıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olan bu evlilik kararını sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!