Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi!
Hem güzelliği hem de başarılı iş hayatıyla her daim bakışları üzerinde tutmayı başaran Defne Samyeli, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. Kızlarından önce dünya evine girecek olan Samyeli gün sayıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olan bu evlilik kararını sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Yarım asırlık olmasına rağmen hem kızlarına hem de birçok kadına güzelliğiyle meydan okuyan Defne Samyeli’den Abidin şarkısı ve klibi geldi. Yayınlanır yayınlanmaz binlerce görüntülenme alan klip hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daha klibin etkisinden kurtulamayan hayranlarıysa gelen evlilik haberiyle hayrete düştü. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.