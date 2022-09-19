Eşi Vefat Eden Kadına Devlet Desteği! Karşılıksız ve Geri Ödemesiz Tam Tamına 1.000 TL Yardım! Eşi Vefat Eden Kadınlara Yardımlar ve Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal yardımların artırıldığı ve ödemelerin yükseltildiği son dönemde araştıram konusu olan yardımlardan biri de eşi vefat eden kadınlara yapılan (EVEK) yardımı. Peki, eşi vefat edilen kadınlara verilen aylık yardım ne kadar? Kimler alabilir? Nasıl alınır? İşte merak edilen tüm detaylar…
Ülkemize son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kurlar nedeni ile yaşam pahalılığın artması özellikle müşkül durumlu vatandaşları etkilerken, bu konuda yer alan vatandaşlardan biri de eşi vefat eden kadınlar. Eşi vefat eden ve çalışma hayatının içinde bulunmayan ev hanımlarının çoğunlukta olduğu bu durumda ise yaşanacak en büyük problemlerden biri de ekonomik seviye. Eşi vefat etmiş olan kadınların yaşayacağı bu ekonomik problem için ise hükümet tarafından hayata geçirilen ve ilgili vatandaşlara ulaştırtılan yardımlarından biri de EVEK. Eşi vefat eden kadınlara aylık olarak geri ödemesi şekilde yapılan parasal yarımın detayları ise şu şekilde.
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19 Eyl 2022 - 16:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.