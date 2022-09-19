Seda Sayan Yıldız Tilbe’den Veto Yedi! Şarkının Müjdesi Erken Verilmişti Ama... “Bacım Ne Çektin Be!” Şarkı İçin Anlaşma Yapılmıştı Ancak İşlerin Rengi Değişti!

7. Kez dünya evine kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le giren Seda Sayan bir an olsun magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Yıldız Tilbe’den bir şarkı aldığının müjdesini vermiş ve hayranlarını sevindirmişti ancak olaylar beklendiği gibi gelişmedi. Sosyal medyayı sallayan bu konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

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