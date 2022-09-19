Seda Sayan Yıldız Tilbe’den Veto Yedi! Şarkının Müjdesi Erken Verilmişti Ama... “Bacım Ne Çektin Be!” Şarkı İçin Anlaşma Yapılmıştı Ancak İşlerin Rengi Değişti!
Türk müziğinin iki efsanevi ismi şarkı yüzünden birbirine girdi. Seda Sayan Yıldız Tilbe’den şarkı aldığının müjdesini erken vermişti ancak işin rengi değişti. Herkesin merakla beklediği konuda anlaşma sağlanamadı. Ortalık iyiden iyiye gerildi. Tüm detaylar haberimizin devamında!
7. Kez dünya evine kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’le giren Seda Sayan bir an olsun magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Yıldız Tilbe’den bir şarkı aldığının müjdesini vermiş ve hayranlarını sevindirmişti ancak olaylar beklendiği gibi gelişmedi. Sosyal medyayı sallayan bu konuyu sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.