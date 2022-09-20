Saçları Lüle Lüle, Işıl Işıl Parlayan Burçlar Hangisidir! İşte Saçlarını Savurunca Ortalığı Kasıp Kavuran Burçlar…
Her burcun diğerlerinden farkı güçlü ve belirgin birtakım fiziksel özellikleri bulunuyor. Örneğin bazı burçlar için bakışlar her şey iken; bazı burçlar için incecik bel hemen hemen o burca sahip olan herkeste görülüyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların en iddialı olduğu fiziksel özelliklerinden biri kesinlikle saçları oluyor. Sizde saçları ışıl ışıl parlayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun diğerlerinden farkı güçlü ve belirgin birtakım fiziksel özellikleri bulunuyor. Örneğin bazı burçlar için bakışlar her şey iken; bazı burçlar için incecik bel hemen hemen o burca sahip olan herkeste görülüyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların en iddialı olduğu fiziksel özelliklerinden biri kesinlikle saçları oluyor. Saçları adeta Güneş gibi parlayan bu burçların saçları ile karşısındaki kısa sürede etki altına aldığını söylemek de mümkün oluyor! Peki, hangi burcun saçları ışıl ışıl parlar? İşte saçlarını savurunca ortalığı kasıp kavuran burçlar…
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20 Eyl 2022 - 23:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.