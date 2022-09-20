Saçları Lüle Lüle, Işıl Işıl Parlayan Burçlar Hangisidir! İşte Saçlarını Savurunca Ortalığı Kasıp Kavuran Burçlar…

Her burcun diğerlerinden farkı güçlü ve belirgin birtakım fiziksel özellikleri bulunuyor. Örneğin bazı burçlar için bakışlar her şey iken; bazı burçlar için incecik bel hemen hemen o burca sahip olan herkeste görülüyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların en iddialı olduğu fiziksel özelliklerinden biri kesinlikle saçları oluyor. Saçları adeta Güneş gibi parlayan bu burçların saçları ile karşısındaki kısa sürede etki altına aldığını söylemek de mümkün oluyor! Peki, hangi burcun saçları ışıl ışıl parlar? İşte saçlarını savurunca ortalığı kasıp kavuran burçlar…

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