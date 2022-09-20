Manyak Aynı Zamanda Mazoşist Olan Burçlar Hangisidir? İşte Acı Çekmekten Zevk Duyan Burçlar…
Söz konusu acı çekmek olduğunda her insanın dayanıklığı bir olmuyor. Karakteristik olarak güçlü özellikler sağlayan burçlar, elbette bu konuda da insanlara belli bir dayanıklılık veriyor. Bu dayanıklılık doğrultusunda bazı burçlar, acı çekmeye tahammül dahi edemezken; bazı burçlar için acı hiçbir şey ifade etmeyecek kadar hafif kalıyor. Sizde mazoşist burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Söz konusu acı çekmek olduğunda her insanın dayanıklığı bir olmuyor. Karakteristik olarak güçlü özellikler sağlayan burçlar, elbette bu konuda da insanlara belli bir dayanıklılık veriyor. Bu dayanıklılık doğrultusunda bazı burçlar, acı çekmeye tahammül dahi edemezken; bazı burçlar için acı hiçbir şey ifade etmeyecek kadar hafif kalıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar acı çekmekten adeta zevk alırmışçasına sürekli olarak kendisini bir acı olayın içerisine atıyor! Peki, hangi burç mazoşisttir? İşte acı çekmekten zevk duyan burçlar…
20 Eyl 2022 - 23:16 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.