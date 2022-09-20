Manyak Aynı Zamanda Mazoşist Olan Burçlar Hangisidir? İşte Acı Çekmekten Zevk Duyan Burçlar…

Söz konusu acı çekmek olduğunda her insanın dayanıklığı bir olmuyor. Karakteristik olarak güçlü özellikler sağlayan burçlar, elbette bu konuda da insanlara belli bir dayanıklılık veriyor. Bu dayanıklılık doğrultusunda bazı burçlar, acı çekmeye tahammül dahi edemezken; bazı burçlar için acı hiçbir şey ifade etmeyecek kadar hafif kalıyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar acı çekmekten adeta zevk alırmışçasına sürekli olarak kendisini bir acı olayın içerisine atıyor! Peki, hangi burç mazoşisttir? İşte acı çekmekten zevk duyan burçlar…