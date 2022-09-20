Çukur Dizisinin Timsah Celil’i Bikinisiyle Şoke Etti! Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Öyle Bir Fizik Yaptı Ki… “Şaka Mı Bu!”
Geçtiğimiz sezonlarda ekranlara gelen Çukur dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, hayatına bambaşka biri olarak devam etme kararı almış ve cinsiyetini değiştirmişti. Şimdilerde Meli Bendeli ismini kullanan Ahmet Melih Yılmaz, yeni hali ve yeni ismiyle açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti! İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonlarda ekranlara gelen Çukur dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, hayatına bambaşka biri olarak devam etme kararı almış ve cinsiyetini değiştirmişti. Şimdilerde Meli Bendeli ismini kullanan Ahmet Melih Yılmaz, yeni hali ve yeni ismiyle açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medya kullanıcılarını adeta şoke etti! Peki, Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) nasıl bir paylaşım yaptı? Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli ne paylaştı? Ahmet Melih Yılmaz’ın (Meli Bendeli’nin) paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
20 Eyl 2022 - 16:09 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.