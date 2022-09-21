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21 Eyl 2022 - 12:45

Masterchef Mehmet Şef Kalp Krizi Geçirdi! “Adamı Çıldırttınız Olacağı Buydu...” Yarışmacıların Umursamaz Tavırlarının Sonucu Ağır Oldu! Seyirciler Gördüklerine Duyduklarına İnanamadı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te jüri üyeliği yapan Mehmet Şef kalp krizi geçirdi. Yarışmacıların umursamaz tavrının sonucu ağır oldu. Ekran başındaki seyircilerse ne gördüklerine ne de duyduklarına inanamadı. Sosyal medya ve magazin gündemini derinden sarsan son bölümde yaşananları sizin için mercek altına aldık.