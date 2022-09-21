Masterchef Yarışmacıları Yine Boğaz Boğaza Geldi! Seyirciler Bile Bu Kadarının Yayınlanmasını İstemiyordu! “Yok Artık!”

Jüri üyeliği koltuğunda birbirinden ünlü şefler olan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu sezonki yarışını da yarıladı. Heyecanı gitgide artan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında final yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki gerilim de artmaya başladı. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bu kez polemiğin tarafları Fatma Nur ile Barış oldu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? MasterChef Barış ile Fatma Nur neden kavga etti? İşte, detaylar…