Seda Sayan Estetik Mağduru Oldu! Yüzünün Bir Tarafı Diğerinden Farklı... Bu Artık Hastalığa Dönüştü! “Genç Kocasına Güzel Görünmek İçin Canından Olacak!” Yok Artık...
Sabahların Sultanı Seda Sayan estetik operasyonlarına ara vermeden devam ediyordu ancak bu sefer estetik mağduru oldu. Yüzünün bir tarafı diğer tarafından oldukça farklı olan Seda Sayan, sevenlerini korkutmaya başladı. Durmadan estetik yaptıran sanatçı sosyal medyadan da eleştirilerin hedefi oldu. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik.
Ünlü sanatçı Seda Sayan uzun süredir magazin ve sosyal medya gündeminde evliliğiyle konuşuluyordu. Kendisinden 25 yaş küçük 7. Eşi Çağlar Ökten ile diyar diyar gezen Seda Sayan’ın paylaşımları sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşerken öte yandan da yaptırdığı operasyonlarla sevenlerini korkutuyor. Peki, Seda Sayan’a neler oluyor? İşte ayrıntılar ve tüm merak edilenler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.