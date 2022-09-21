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21 Eyl 2022 - 13:55

Seda Sayan Estetik Mağduru Oldu! Yüzünün Bir Tarafı Diğerinden Farklı... Bu Artık Hastalığa Dönüştü! “Genç Kocasına Güzel Görünmek İçin Canından Olacak!” Yok Artık...

Sabahların Sultanı Seda Sayan estetik operasyonlarına ara vermeden devam ediyordu ancak bu sefer estetik mağduru oldu. Yüzünün bir tarafı diğer tarafından oldukça farklı olan Seda Sayan, sevenlerini korkutmaya başladı. Durmadan estetik yaptıran sanatçı sosyal medyadan da eleştirilerin hedefi oldu. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik.