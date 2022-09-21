Mahsun Kırmızıgül ve Alişan Arasındaki Gerilim Tansiyon Yükseldi! Alişan Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde yeni bir hikaye ile sinemaya geri dönmek için sete girdiği öğrenilen ünlü şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve senarist Mahsun Kırmızıgül, ‘Prestij Meselesi’ filmi hakkında çeşitli ipuçları vermişti. Mahsun Kırmızıgül’ü üç yıl aradan sonra sete döndüren ‘Prestij Meselesi’ filminin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamışken, filmde Alişan’dan bahsedilmeyecek olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine ise, Alişan’dan beklenen açıklama geldi. Peki, Prestij Meselesi filmi ne anlatıyor, konusu ne? Prestij Meselesi filminde kimler oynuyor? Alişan, ‘Prestij Meselesi’ filmi için ne dedi? İşte, detaylar…

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