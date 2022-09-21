Levent Kırca’nın Kızını Görenler Şok Oldu! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Kadarı da Pes!”

Ünlüler dünyasının çocukları da en az ünlü olan anneleri ve babaları kadar konuşulur hele geldi. O isimlerden biri olan Ayşe Kırca, Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızları olarak dünyaya gelmişti. Geçen onca yılın ardından şimdilerde genç bir kadın olan Ayşe Kırca’nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Peki, Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca, kaç yaşında, mesleği ne? Ayşe Kırca, oyunculuk mu yapıyor, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…