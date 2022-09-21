Levent Kırca’nın Kızını Görenler Şok Oldu! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki, Kimse Tanıyamıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Ünlüler dünyasının çocukları da en az ünlü olan anneleri ve babaları kadar konuşulur hele geldi. O isimlerden biri olan Ayşe Kırca, Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızları olarak dünyaya gelmişti. Geçen onca yılın ardından şimdilerde genç bir kadın olan Ayşe Kırca’nın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Levent Kırca'nın kızı...
Ünlüler dünyasının çocukları da en az ünlü olan anneleri ve babaları kadar konuşulur hele geldi. O isimlerden biri olan Ayşe Kırca, Oya Başar ile Levent Kırca’nın kızları olarak dünyaya gelmişti. Geçen onca yılın ardından şimdilerde genç bir kadın olan Ayşe Kırca’nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Peki, Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca, kaç yaşında, mesleği ne? Ayşe Kırca, oyunculuk mu yapıyor, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
21 Eyl 2022 - 14:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.