Seversin Dizisinin Asya’sı Yine Nefes Kesti! Minicik Elbisesiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu; Hayranları Mest Oldu! “Tam Bir Kraliçe!”
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan ünlü oyuncu İlayda Alişan, şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin isimli dizi ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya başladı. Özellikle bu dizide canlandırdığı Asya karakterindeki performansı ile çok ses getiren İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarındaki iddiasıyla da gündemden düşmez oldu. İşte detaylar...
Ekranların genç yeteneklerinden biri olan ünlü oyuncu İlayda Alişan, şimdilerde Kanal D ekranlarından yayınlanan Seversin isimli dizi ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya başladı. Özellikle bu dizide canlandırdığı Asya karakterindeki performansı ile çok ses getiren İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarındaki iddiasıyla da gündemden düşmez oldu. Öte yandan İlayda Alişan’dan bugün bir yeni paylaşım daha geldi! Peki, İlayda Alişan ne paylaştı? İlayda Alişan nasıl bir paylaşım yaptı? İlayda Alişan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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21 Eyl 2022 - 14:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.