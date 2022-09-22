A101 Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 Market kaça kadar açık? İşte A101 Kapanış Saati ve Çalışma Saatleri
Ülkemizdeki en yaygın zincir marketlerinden biri olan A101 market dev kampanyaları ile hizmet sunmaya devam ediyor. Ülkemizdeki her ilde onlarca şube ile faaliyet gösteren A101 marketin kampanyaları bir yana çalışma saatleri de oldukça merak ediliyor. Peki, A101 market kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri neler? İşte merak edilen tüm detayalar…
Son dönemde yaşanan ekonomik problemlerin etkilerinin görüldüğü yerlerden biri de zincir marketler. Vatandaşların sık sık uğradığı bu marketlerin ise popülerliği de son dönemde oldukça artmış durumda. Yaşanan ürün pahalılaşmalarına karşı ise başta A101’in müşterileri için yayınladığı cep dostu kampanyalar sayesinde özellikle kampanya günlerinde yoğunluk yaşanmakta. Yoğunluğun yaşandığı günlerde önemli olan konulardan biri de çalışma saatleri. Fırsatları kaçırmak istemeyen müşterilerin merak ettiği çalışma saatleri ise son günlerde araştırma konusu olmaya devam ediyor.
81 ilde onlarca market mağazası ile hizmetini kesintisiz gerçekleştiren A101 marketin çalışma saatleri merak edilen sorular arasında. İşte A101 marketin merak edilen çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar.
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22 Eyl 2022 - 13:13 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.