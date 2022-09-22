Üç Kız Kardeş Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Sahne! Nesrin Her Şeyi Hatırladı; Türkan’ın Nevri Dönecek! Neler Oldu Neler…

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz salı itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başladı. Bu salı yeni sezonunun ikinci bölümünü seyirci karşısına çıkaran Üç Kız Kardeş dizisi, yine çok izlendi. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne ise, Nesrin’i adeta mahvetti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…