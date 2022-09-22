- 22 Eyl 2022 - 13:32 G: 22 Eyl 2022 - 13:38

Üç Kız Kardeş Dizisinde Tüyleri Diken Diken Eden Sahne! Nesrin Her Şeyi Hatırladı; Türkan’ın Nevri Dönecek! Neler Oldu Neler…

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz salı itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başladı. Bu salı yeni sezonunun ikinci bölümünü seyirci karşısına çıkaran Üç Kız Kardeş dizisi, yine çok izlendi. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne ise, Nesrin’i adeta mahvetti. İşte detaylar...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz salı itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya başladı. Bu salı yeni sezonunun ikinci bölümünü seyirci karşısına çıkaran Üç Kız Kardeş dizisi, yine çok izlendi. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne ise, Nesrin’i adeta mahvetti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

22 Eyl 2022 - 13:32 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 22 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 22 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 22 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 22 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
O Kız Dizisinin Konusu Nedir? O Kız Dizisi Uyarlama Mı? O Kız Dizisi Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
O Kız Dizisinin Konusu Nedir? O Kız Dizisi Uyarlama Mı? O Kız Dizisi Ne Zaman Yayınlanıyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Konusu Nedir? Yalı Çapkını Dizisi Uyarlama Mı? Yalı Çapkını Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? mask
Yalı Çapkını Dizisinin Konusu Nedir? Yalı Çapkını Dizisi Uyarlama Mı? Yalı Çapkını Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 1. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Ben Bu Cihana Sığmazam Birinci Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ben Bu Cihana Sığmazam Dizisi 1. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Ben Bu Cihana Sığmazam Birinci Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 16. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 18. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 18. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kusursuz Kiracı Dizisi 4. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kusursuz Kiracı Dizisi 4. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 20 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisinden Göbek Attıran Veda! “Sonunda Gidiyor!” Apar Topar Gönderildi; Eline Valizi Sıkıştırıldı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinden Göbek Attıran Veda! “Sonunda Gidiyor!” Apar Topar Gönderildi; Eline Valizi Sıkıştırıldı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Pars Savcı’sı Resmen Yargı Dağıttı! 83 Milyon Gözyaşlarına Boğuldu; Seyircilerin Eli Kolu Boşaldı! Twitter’da Yorumlar Gırla… mask
Yargı Dizisinin Pars Savcı’sı Resmen Yargı Dağıttı! 83 Milyon Gözyaşlarına Boğuldu; Seyircilerin Eli Kolu Boşaldı! Twitter’da Yorumlar Gırla…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101 Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 Market kaça kadar açık? İşte A101 Kapanış Saati ve Çalışma Saatleri mask
A101 Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 Market kaça kadar açık? İşte A101 Kapanış Saati ve Çalışma Saatleri
İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar… mask
İradesi En Çok Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte 8,9 Şiddetinde Deprem Yaşasa Bile Değişmeyen O Burçlar…
Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin'nin Babasından Şok Edici Açıklamalar! Kadınlarla İlgili Yorumları İfşalandı! Gören İnanamadı, Böyle Bir Aşağılama Yok! mask
Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin'nin Babasından Şok Edici Açıklamalar! Kadınlarla İlgili Yorumları İfşalandı! Gören İnanamadı, Böyle Bir Aşağılama Yok!
Şeytan Tüyü Olan Burçlar Hangisi? İşte Yeni Tanıştığı Her İnsana Kendisini Sevdiren Burçlar… mask
Şeytan Tüyü Olan Burçlar Hangisi? İşte Yeni Tanıştığı Her İnsana Kendisini Sevdiren Burçlar…
Kaan Urgancıoğlu’nun Yeni Sevgilisi Burcu Denizer Kimdir? Pınar Deniz’le Anılıyordu; Burcu Denizer’in Yaşını Duyan Donup Kaldı! mask
Kaan Urgancıoğlu’nun Yeni Sevgilisi Burcu Denizer Kimdir? Pınar Deniz’le Anılıyordu; Burcu Denizer’in Yaşını Duyan Donup Kaldı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Rıza’sı Tolga Güleç Kimdir? Tolga Güleç Kaç Yaşında? Tolga Güleç’in Memleketi Olay Oldu! Herkes Başka Sanıyordu… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Rıza’sı Tolga Güleç Kimdir? Tolga Güleç Kaç Yaşında? Tolga Güleç’in Memleketi Olay Oldu! Herkes Başka Sanıyordu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL