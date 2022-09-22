Hadise’nin 3 Milyon Liralık Yüzüğü Ortaya Çıktı! Mehmet Dinçerler “İstiyorum” Deyince İpler Kopmuştu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…

Dört ay önce gözlerden uzak bir şekilde sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in mutluluğu çok uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılacaklarını duyuran Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma davası için dilekçeler verildi. Şimdilerde ikili hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise, Mehmet Dinçerler’in evlenirken Hadise’ye hediye ettiği ve boşanırken geri istediği iddia edilen 3 milyon TL değerindeki evlilik yüzüğünün nerede olduğu oldu! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı, ne zaman boşanacak? Mehmet Dinçerler, Hadise’den yüzüğü geri mi istedi? Hadise’nin 3 milyon TL’lik evlilik yüzüğü nerede? İşte, detaylar…

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