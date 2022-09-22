Hadise’nin 3 Milyon Liralık Yüzüğü Ortaya Çıktı! Mehmet Dinçerler “İstiyorum” Deyince İpler Kopmuştu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Dört ay önce gözlerden uzak bir şekilde sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in mutluluğu çok uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılacaklarını duyuran Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma davası için dilekçeler verildi. İşte son detaylar...
Dört ay önce gözlerden uzak bir şekilde sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in mutluluğu çok uzun sürmedi. Geçtiğimiz günlerde arka arkaya ayrılacaklarını duyuran Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanma davası için dilekçeler verildi. Şimdilerde ikili hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise, Mehmet Dinçerler’in evlenirken Hadise’ye hediye ettiği ve boşanırken geri istediği iddia edilen 3 milyon TL değerindeki evlilik yüzüğünün nerede olduğu oldu! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı, ne zaman boşanacak? Mehmet Dinçerler, Hadise’den yüzüğü geri mi istedi? Hadise’nin 3 milyon TL’lik evlilik yüzüğü nerede? İşte, detaylar…
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22 Eyl 2022 - 13:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.