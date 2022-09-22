Somer Şef Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu! Burak ve Barış Arasında Yaşanan Reçete Krizi İzleyenleri Çileden Çıkarttı... “Herkes Kendine Yakışanı Yapıyor!” Değişim Zamanı...
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te şeflerden Somer Şef, herkesin gözü önünde yarışmacıyı yerin dibine soktu. Burak ve Barış arasında yaşanan reçete krizi izleyenleri çileden çıkarttı. Değişim zamanı geldi, balkondaki isimleri görenler hayrete düştü. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen Masterchef yarışmasında her yeni bölümde olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Ortalığı kasıp kavuran tartışmanın sonu bir türlü gelmek bilmiyor. Şeflerin artık kendisini tutamadığı bu bölümde günah keçisi olan yarışmacı izleyenlerin yüreğini burktu. Herkesi şaşkına çeviren ve kısa sürede yorum yağmuruna tutulan bu bölümde yaşananlara akıl sır ermedi. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.