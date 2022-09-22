Somer Şef Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu! Burak ve Barış Arasında Yaşanan Reçete Krizi İzleyenleri Çileden Çıkarttı... “Herkes Kendine Yakışanı Yapıyor!” Değişim Zamanı...

Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen Masterchef yarışmasında her yeni bölümde olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Ortalığı kasıp kavuran tartışmanın sonu bir türlü gelmek bilmiyor. Şeflerin artık kendisini tutamadığı bu bölümde günah keçisi olan yarışmacı izleyenlerin yüreğini burktu. Herkesi şaşkına çeviren ve kısa sürede yorum yağmuruna tutulan bu bölümde yaşananlara akıl sır ermedi. İşte detaylar!

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