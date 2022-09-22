- 22 Eyl 2022 - 13:10 G: 22 Eyl 2022 - 13:49

Somer Şef Yarışmacıyı Yerin Dibine Soktu! Burak ve Barış Arasında Yaşanan Reçete Krizi İzleyenleri Çileden Çıkarttı... “Herkes Kendine Yakışanı Yapıyor!” Değişim Zamanı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef’te şeflerden Somer Şef, herkesin gözü önünde yarışmacıyı yerin dibine soktu. Burak ve Barış arasında yaşanan reçete krizi izleyenleri çileden çıkarttı. Değişim zamanı geldi, balkondaki isimleri görenler hayrete düştü. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

Acun Ilıcalı yapımcılığında gerçekleşen Masterchef yarışmasında her yeni bölümde olaylar silsilesi bitmek bilmiyor. Ortalığı kasıp kavuran tartışmanın sonu bir türlü gelmek bilmiyor. Şeflerin artık kendisini tutamadığı bu bölümde günah keçisi olan yarışmacı izleyenlerin yüreğini burktu. Herkesi şaşkına çeviren ve kısa sürede yorum yağmuruna tutulan bu bölümde yaşananlara akıl sır ermedi. İşte detaylar!

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22 Eyl 2022 - 13:10 Ankara- Yaşam

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