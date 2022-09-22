- 22 Eyl 2022 - 13:50 G: 22 Eyl 2022 - 13:53

Zuhal Olcay’dan Tüyleri Ürperten Açıklama! Böylesi Ne Duyuldu Ne Görüldü… “Çok Ağladım” Dedi, İlk Kez Konuştu! Meğer…

Ekranların ve müzik dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, geçtiğimiz günlerde yeni bir röportaj verdi. İST dergiye konuşan Zuhal Olcay, usta oyuncu Haluk Bilginer ile evliliği esnasında hissettiği aldatma duygusu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zuhal Olcay’ın o açıklamalarını duyanlar ise, kulaklarına inanamadı! İşte detaylar...

Ekranların ve müzik dünyasının beğenilen isimlerinden biri olan Zuhal Olcay, geçtiğimiz günlerde yeni bir röportaj verdi. İST dergiye konuşan Zuhal Olcay, usta oyuncu Haluk Bilginer ile evliliği esnasında hissettiği aldatma duygusu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zuhal Olcay’ın o açıklamalarını duyanlar ise, kulaklarına inanamadı! Peki, Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer arasında neler yaşandı? Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ile ilgili ne söyledi? Haluk Bilginer, Zuhal Olcay’ı aldattı mı, kiminle aldattı? İşte, detaylar…

22 Eyl 2022 - 13:50 - Magazin

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