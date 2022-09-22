İrem Derici’den Alev Alev Yakan Kan Yer İçerisinde Bırakan Paylaşım! “Göğüslerime Bayılıyorum!” Demişti; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonlar ile sıkça gündeme gelir oldu. Özellikle geçirdiği göğüs operasyonu hakkında konuşmaktan çekinmeyen İrem Derici, sık sık bu operasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Şimdi ise, gündem olan İrem Derici’nin paylaştığı o fotoğrafta sergilediği dekolte oldu! Peki, İrem Derici ne paylaştı? İrem Derici, nasıl bir paylaşım yaptı? İrem Derici’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…