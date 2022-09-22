İrem Derici’den Alev Alev Yakan Kan Yer İçerisinde Bırakan Paylaşım! “Göğüslerime Bayılıyorum!” Demişti; Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonlar ile sıkça gündeme gelir oldu. Özellikle geçirdiği göğüs operasyonu hakkında konuşmaktan çekinmeyen İrem Derici, sık sık bu operasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Şimdi ise, gündem olan İrem Derici’nin paylaştığı o fotoğrafta sergilediği dekolte oldu! İşte detaylar...
Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı İrem Derici, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonlar ile sıkça gündeme gelir oldu. Özellikle geçirdiği göğüs operasyonu hakkında konuşmaktan çekinmeyen İrem Derici, sık sık bu operasyon ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündem olmuştu. Şimdi ise, gündem olan İrem Derici’nin paylaştığı o fotoğrafta sergilediği dekolte oldu! Peki, İrem Derici ne paylaştı? İrem Derici, nasıl bir paylaşım yaptı? İrem Derici’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
22 Eyl 2022 - 13:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.